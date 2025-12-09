La Trévousienne Course à pied Salle de sport Trévou-Tréguignec

La Trévousienne Course à pied

Salle de sport 5B Rue des Écoles Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

La Trévousienne est de retour le 29 mars 2026, une corrida pour passer un moment festif et affoler les chronos sur un circuit rapide.

Une boucle de 2,5km à effectuer 2 fois ou 4 fois pour la course de 5km et 10km.

Il y aura aussi les courses enfants autour du stade de 800m et 2 km.

Cet évènement est organisé par l’école Saint Michel de Trévou-Tréguignec et à pour contribution d’aider aux activités des enfants de l’école. .

