La Trévousienne Course à pied Salle de sport Trévou-Tréguignec

Salle de sport 5B Rue des Écoles Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
La Trévousienne est de retour le 29 mars 2026, une corrida pour passer un moment festif et affoler les chronos sur un circuit rapide.
Une boucle de 2,5km à effectuer 2 fois ou 4 fois pour la course de 5km et 10km.
Il y aura aussi les courses enfants autour du stade de 800m et 2 km.
Cet évènement est organisé par l’école Saint Michel de Trévou-Tréguignec et à pour contribution d’aider aux activités des enfants de l’école. .
