La Tribu #TECH, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper

La Tribu #TECH Jeudi 19 mars, 18h30 La Cantine Quimper – Coworking Finistère

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00

Les Tribu sont des meetups pour rencontrer et échanger entre pros du métier. Cette édition sera dédiée aux métiers de la tech : développeurs, product manager, product owner, DSI, DevOps, support informatique…

Témoignage, partage de connaissance et réseautage sont au rendez-vous, le tout dans une ambiance détendue.

️ La soirée commencera par 2 interventions de 15 à 20 minutes – (Programme en cours de construction)

et se finira par un temps d’échange informel autour d’un verre.

La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac'h Gwen Finistère Bretagne 02 98 10 16 84 http://lacantinequimper.bzh

