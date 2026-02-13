La tricothèque, Médiathèque Castagnéra, Talence
La tricothèque, Médiathèque Castagnéra, Talence samedi 21 mars 2026.
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:30:00+01:00
Le crochet et le tricot ont encore beaucoup d’adeptes ! Redécouvrez le plaisir du « faites-le vous-même » (ou Do it yourself). Améliorez votre technique, partagez vos savoir-faire et expériences un samedi par mois.
Pour pratiquer ensemble, échanger des modèles, s’initier à de nouveaux points, démarrer un travail personnel ou encore participer à des projets communs.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
À vos aiguilles et crochets !
