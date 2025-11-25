La Trilogie de la guerre Thionville

La Trilogie de la guerre

Mercredi Jeudi 2025-11-25 19:00:00

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les artistes russes Elina Kulikova et Dima Efremov, en exil, ont entrepris de raconter le conflit à travers trois concerts-manifestes que l’on peut découvrir ensemble ou isolément. Dans ces spectacles, nous parlons, ou pluto^t chantons a` la premie`re personne, te´moins et complices involontaires de cette guerre , explique Elina Kulikova. En s’appuyant sur les romances pour piano iconiques de la grande culture russe des XIXe et XXe siècles dans Un Champ brûlé, sur des chants folkloriques dans Un Endroit perdu et en orchestrant une rave dans Une Nuit blanche, ils explorent plusieurs facettes de la douleur. À travers la musique, la poésie, l’autofiction et l’écriture documentaire, ils nous racontent ce que c’est que de grandir et vivre dans un état totalitaire et évoquent les réalités brutales de la guerre, mais nous offrent aussi une issue a` travers la protestation et la résistance.Adultes

English :

Since the start of the war in Ukraine, exiled Russian artists Elina Kulikova and Dima Efremov have set out to tell the story of the conflict in three manifesto concerts, which can be seen together or separately. In these performances, we speak, or rather sing, in the first person, as witnesses and unwitting accomplices in this war, explains Elina Kulikova. Drawing on the iconic piano romances of nineteenth- and twentieth-century great Russian culture in Un Champ brûlé (A Burnt Field), folk songs in Un Endroit perdu (A Lost Place) and orchestrating a rave in Une Nuit blanche (A Sleepless Night), they explore many facets of pain. Through music, poetry, autofiction and documentary writing, they tell us what it’s like to grow up and live in a totalitarian state, and evoke the brutal realities of war, but also offer us a way out through protest and resistance.

German :

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben die russischen Exilkünstler Elina Kulikova und Dima Efremov versucht, den Konflikt in drei Manifestkonzerten zu erzählen , die man zusammen oder einzeln erleben kann. In diesen Konzerten sprechen oder singen wir in der ersten Person, weniger und unfreiwillige Komplizen dieses Krieges , erklärt Elina Kulikova. Indem sie sich in Un Champ brûlé auf ikonische Klavierromane der großen russischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts stützen, in Un Endroit perdu Volkslieder singen und in Une Nuit blanche einen Rave orchestrieren, erforschen sie verschiedene Facetten des Schmerzes. Durch Musik, Poesie, Autofiktion und dokumentarisches Schreiben erzählen sie uns, wie es ist, in einem totalitären Staat aufzuwachsen und zu leben, und beschwören die brutalen Realitäten des Krieges herauf, bieten uns aber auch einen Ausweg durch Protest und Widerstand.

Italiano :

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, gli artisti russi in esilio Elina Kulikova e Dima Efremov hanno deciso di raccontare la storia del conflitto in tre concerti manifesto, che possono essere visti insieme o da soli. In questi spettacoli parliamo, o meglio cantiamo, in prima persona, come testimoni e complici inconsapevoli di questa guerra , spiega Elina Kulikova. Attingendo alle iconiche romanze per pianoforte della grande cultura russa del XIX e XX secolo in Un Champ brûlé (Un campo bruciato), alle canzoni popolari in Un Endroit perdu (Un luogo perduto) e orchestrando un rave in Une Nuit blanche (Una notte insonne), esplorano diverse sfaccettature del dolore. Attraverso la musica, la poesia, l’autofiction e la scrittura di documentari, ci raccontano cosa significa crescere e vivere in uno Stato totalitario, evocano la brutale realtà della guerra, ma ci offrono anche una via d’uscita attraverso la protesta e la resistenza.

Espanol :

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, los artistas rusos exiliados Elina Kulikova y Dima Efremov se han propuesto contar la historia del conflicto en tres conciertos manifiestos, que pueden verse juntos o por separado. En estas actuaciones hablamos, o más bien cantamos, en primera persona, como testigos y cómplices involuntarios de esta guerra , explica Elina Kulikova. Inspirándose en los icónicos romances para piano de la gran cultura rusa de los siglos XIX y XX en Un Champ brûlé (Un campo quemado), en canciones populares en Un Endroit perdu (Un lugar perdido) y orquestando una fiesta en Une Nuit blanche (Una noche en blanco), exploran varias facetas del dolor. A través de la música, la poesía, la autoficción y la escritura documental, nos cuentan cómo es crecer y vivir en un Estado totalitario, y evocan las brutales realidades de la guerra, pero también nos ofrecen una salida a través de la protesta y la resistencia.

