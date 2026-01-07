La Trilogie du Samedi SUPERSONIC Paris
La Trilogie du Samedi SUPERSONIC Paris samedi 21 mars 2026.
LA TRILOGIE DU SAMEDI EST DE RETOUR
Une nuit entière avec la bande à Buffy et les soeurs Halliwell
Au programme : Live d’Indal
Dj set des années 90s et début 2000’s de Marques de Sad et Sheitan
Avec dans la playlist :
Spice Girls / Britney Spears / Céline Dion / Aqua / Natalie Imbuglia / Garou / Sum 41 / Alizée / KYO / Outkast / Louise Attaque / Blink 182 / Corona / Avril Lavigne / Backstreet Boys / The Offspring / Will Smith / Smash Mouth / Eminem…
Pour t’ambiancer dès maintenant https://open.spotify.com/playlist/0SZJ5tjkvXmdckN6d5tnc8…
Notre Trilogie du Samedi en images
———————————
Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
———————————
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 21 mars 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 15 EUR Tout public.
