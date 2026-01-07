La Trilogie du Samedi SUPERSONIC Paris

LA TRILOGIE DU SAMEDI EST DE RETOUR

Une nuit entière avec la bande à Buffy et les soeurs Halliwell

Au programme : Live d’Indal

Dj set des années 90s et début 2000’s de Marques de Sad et Sheitan

Avec dans la playlist :

Spice Girls / Britney Spears / Céline Dion / Aqua / Natalie Imbuglia / Garou / Sum 41 / Alizée / KYO / Outkast / Louise Attaque / Blink 182 / Corona / Avril Lavigne / Backstreet Boys / The Offspring / Will Smith / Smash Mouth / Eminem…

Pour t’ambiancer dès maintenant https://open.spotify.com/playlist/0SZJ5tjkvXmdckN6d5tnc8…

Notre Trilogie du Samedi en images

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 21 mars 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

