La trilogie du théâtre dans le théâtre Salle colloque 2 Bâtiment multimédia Aix-en-Provence

Par Judith OBERT, MCF AMU. Luigi Pirandello (1867-1936) creuse dans son œuvre la thématique de l’identité et du poids des conventions sociales.

Si des romans comme Feu Mattia Pascal ou Un, personne, cent mille, sont exemplaires de cette recherche, c’est dans le théâtre qu’elle trouve son expression la plus naturelle le théâtre étant le lieu de l’illusion, Pirandello se fait dramaturge pour tenter de montrer que les masques sociaux qui se superposent en créant des identités multiples, empêchent les êtres de vivre pleinement, enfermés qu’ils sont dans une forme figée.



Dans sa trilogie (1921-1928) Pirandello enrichit sa réflexion sur l’identité en la mêlant à celle sur le lien entre texte et scène. Reprenant à son compte l’idée symboliste selon laquelle les chefs-d’œuvre meurent sur scène, Pirandello tentera de trouver un remède à la dégradation que subit, selon lui, le texte lorsque les comédiens s’en emparent .

English :

By Judith OBERT, MCF AMU. In his work, Luigi Pirandello (1867-1936) explores the theme of identity and the weight of social conventions.

German :

Von Judith OBERT, MCF AMU. Luigi Pirandello (1867-1936) beschäftigt sich in seinem Werk mit dem Thema der Identität und dem Gewicht der gesellschaftlichen Konventionen.

Italiano :

Di Judith OBERT, MCF AMU. Luigi Pirandello (1867-1936) esplora nelle sue opere il tema dell’identità e il peso delle convenzioni sociali.

Espanol :

Por Judith OBERT, MCF AMU. Luigi Pirandello (1867-1936) explora en su obra el tema de la identidad y el peso de las convenciones sociales.

