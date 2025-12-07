LA TRILOGIE DU TROISIEME TYPE – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

LA TRILOGIE DU TROISIEME TYPE Début : 2025-12-07 à 15:00. Tarif : – euros.

Mickaël Délis · théâtreUne performance rare et réjouissante : trois seuls-en-scène en une après-midi ! Avec humour et lucidité, Mickaël Délis démonte les mythes du genre, de la virilité et de la filiation. Une trilogie décapante où le rire devient outil d’émancipation.

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94