LA TRIODOISE Marche contre le Cancer Soing-Cubry-Charentenay

LA TRIODOISE Marche contre le Cancer place de la Mairie Soing-Cubry-Charentenay 2026-04-12

LA TRIODOISE Marche contre le Cancer Soing-Cubry-Charentenay dimanche 12 avril 2026.

LA TRIODOISE Marche contre le Cancer

place de la Mairie Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:30:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Le 12 Avril à Soing, Triodyn et Les Mamies Roses organisent une marche contre le cancer.
4km et 10 km.
Accueil sur la place de Soing de 8h30 à 9h30. Départ à 10h.
Animation et petite restauration, loterie, borne photo…   .

place de la Mairie Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 45 64 09  triodyn70130@gmail.com

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English :

L’événement LA TRIODOISE Marche contre le Cancer Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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