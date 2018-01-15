La Trocante Maison de la Conversation Paris

COOP’HUMA organise une trocante ouverte à toutes et tous à la Maison de la Conversation.

Cette action repose sur l’échange d’objets entre participant·es via un système de points : chacun·e peut apporter des objets en bon état (vêtements, livres, petits objets du quotidien…) et obtenir des points pour choisir d’autres objets selon ses besoins et envies.

La participation se fait via une adhésion à COOP’HUMA, accessible à partir de 1 euro pour un mois, afin de garantir l’accessibilité au plus grand nombre.

Au-delà de l’échange matériel, la trocante est pensée comme un moment de rencontre et de convivialité, favorisant la mixité des publics, les échanges informels et la création de liens entre habitant·es du quartier et personnes de passage.

Cette action s’inscrit dans une démarche de réemploi et de réduction du gaspillage, tout en plaçant le lien social et la rencontre au cœur de l’expérience.

Date

Samedi 28 février 2026

Horaires

15h à 18h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

COOP’HUMA

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/la-trocante-tickets-1980174963621?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



