La Trogloroute des vins Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

La Trogloroute des vins

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 20:00:00

2026-04-04

Découvrez une visite insolite, mêlant architecture et dégustation ! Une déambulation oenotouristique entre Angers et Amboise pour découvrir les plus beaux monuments du Val de Loire sculptés dans le tuffeau et les vins de leur région.

Quelle opportunité de déguster un Saumur Champigny à Saumur, un Chinon devant la forteresse royale ou un Vouvray devant la cathédrale de Tours ! Lors de cette soirée exceptionnelle, sont présents 5 producteurs des appellations emblématiques des vins de la vallée de la Loire.

Samedi 4 avril 2026 de 16h à 20h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@troglonature.com

Discover an unusual tour combining architecture and wine tasting! A wine tour between Angers and Amboise to discover the most beautiful monuments of the Loire Valley sculpted in tuffeau stone and the wines of their region.

