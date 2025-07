La Troménie pèlerinage diocésain Chapelle de Locmaria Carnac

La Troménie pèlerinage diocésain Chapelle de Locmaria Carnac jeudi 17 juillet 2025.

Chapelle de Locmaria 5 Avenue des Saules Carnac Morbihan

Début : 2025-07-17 08:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-17

La Troménie est un pèlerinage diocésain par lequel une statue de Sainte-Anne portée par une calèche dorée par un cheval et accompagnée par des pèlerins parcourt l’ensemble du diocèse de Vannes entre le 7 mars et le 26 juillet 2025 pour inviter les bretons aux cérémonies du quatre-centième anniversaire des apparitions de la mère de Notre-Dame dans le pays d’Auray.

La journée commence vers 8h30 par une cérémonie d’envoi dans la chapelle de Locmaria à Carnac, en présence des paroissiens et des pèlerins du jour. La calèche, attelé à son cheval est conduite devant l’église du départ. La statue de Sainte- Anne est chargée sur la calèche et le cortège se forme. 2 Le cortège suit le parcours prévu le matin jusqu’au lieu de la halte du déjeuner. Le cheval est dételé par ses soigneurs qui l’abreuvent et le nourrissent. Les pèlerins déjeunent d’un repas tiré du sac sur le lieu d’étape. Le cortège est reformé et suit le parcours prévu l’après-midi jusqu’à l’église du lieu d’étape de la nuit. La Statue est déposée dans l’église. Le cheval et la calèche sont conduits vers leur lieu de repos et de stationnement. Une veillée et des animations sont prévues pour les pèlerins en fin d’après-midi et début de soirée dans l’église de l’étape. .

