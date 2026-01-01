La trompette dans tous ses états! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

La trompette dans tous ses états! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS lundi 26 janvier 2026.

Concert de trompette : solos, duos, trios et ensembles,

Des pièces des compositeurs du XXème siècle seront présentés ainsi que

Mozart, Brahms.

Le concert donnera également l’occasion de (re-)découvrir le compositeur César Antonovitch Cui (1835-1918).

Les élèves de la classe de trompette de Luc Rousselle vous présente des airs variés. A l’auditorium du conservatoire.
Le lundi 26 janvier 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit

Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS


