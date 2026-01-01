La trompette dans tous ses états! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
La trompette dans tous ses états! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS lundi 26 janvier 2026.
Concert de trompette : solos, duos, trios et ensembles,
Des pièces des compositeurs du XXème siècle seront présentés ainsi que
Mozart, Brahms.
Le concert donnera également l’occasion de (re-)découvrir le compositeur César Antonovitch Cui (1835-1918).
Les élèves de la classe de trompette de Luc Rousselle vous présente des airs variés. A l’auditorium du conservatoire.
Le lundi 26 janvier 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-26T19:00:00+01:00
fin : 2026-01-26T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-26T18:00:00+02:00_2026-01-26T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
