La trompette virtuose Alençon

Proposé par Les Amis des orgues d’Alençon

L’association des Amis des Orgues d’Alençon vous propose un grand concert trompette et orgue intitulé la Trompette Virtuose interprété par Romain Leleu (trompette) et Jean-Baptiste Robin (orgue). Ces 2 artistes tous deux formés au Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris ont déjà acquis une solide renommée internationale. Romain Leleu a été élu révélation soliste instrumental par les Victoires de la Musique Classique et se produit avec les plus grands orchestres européens, Jean-Baptiste Robin est un grand organiste français et compositeur reconnu, qui se produit en soliste sur les 5 continents.

6 ans après leur dernier concert à Alençon, Romain Leleu et Jean-Baptiste Robin reviennent nous enchanter pour un joyeux concert incluant des œuvres de Jeremiah Clarke, Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc, Maurice Ravel, et Jean-Baptiste Robin.

Dimanche 7 décembre à 16h

Basilique Notre-Dame .

