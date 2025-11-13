LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB – ARCADIUM Annecy

LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB – ARCADIUM Annecy jeudi 13 novembre 2025.

LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Plébiscitée par le public comme par la presse, la troupe du Jamel Comedy Club, véritable pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L’aventure continue !La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74