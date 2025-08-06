La Troupe du Jamel Comedy Club Gare du Midi Biarritz

La Troupe du Jamel Comedy Club PROMO 30% –

Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings.

L’aventure continue !La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire. Pour Libération, c’est ‘une authenticité qui s’impose comme une évidence’. Et pour les Echos, les personnages sont ‘drôles et attachants’. .

