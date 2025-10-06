LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB – GARE DU MIDI Biarritz

LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUBPlébiscitée par le public comme par la presse, la troupe du Jamel Comedy Club, véritable pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L’aventure continue !La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64