La Troupe du Lac présente Les Héritiers Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil

La Troupe du Lac présente Les Héritiers Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil samedi 11 octobre 2025.

La Troupe du Lac présente Les Héritiers

Salle de l’Amicale Laïque 2 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 21:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Une comédie de Alain Krief

Mise en scène de Céline Poli .

Salle de l’Amicale Laïque 2 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 52 39 76 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Troupe du Lac présente Les Héritiers Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Destination Pays Bigouden