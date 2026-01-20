La troupe en délire 30 km à pied

Rigny Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

2 randonneurs entre en scène l’un a subit un traumatisme terrible quand à l’autre, il a totalement perdu la mémoire. Leurs pas les emmènent au cœur d’un village de Haute-Saône, ou la Maire, non sans un idée derrière la tète, va mobiliser tous les habitants pour leur venir en aide. Sur cette jolie place de village tous les habitants vont se mettre en quatre pour aider nos 2 compères bien désœuvrés. Mais quand les souvenirs vont refaire surface… Pas sûr que nos 2 amis vont passer un bon moment. Contrairement au public qui va se délecter de leurs mésaventures. .

Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 56 27 54

