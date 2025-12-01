La Truculente Castafiore Mozart F#cker | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 21:50:00
2025-12-12
Venez voir La truculente Castafiore dans son spectacle Mozart F#cker à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see La truculente Castafiore in her show Mozart F#cker at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Erleben Sie La truculente Castafiore in ihrer Show Mozart F#cker in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere La truculente Castafiore nel suo spettacolo Mozart F#cker alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver a la truculenta Castafiore en su espectáculo Mozart F#cker en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
