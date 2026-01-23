La truffe en bodéga

Rue du Marché aux Truffes Lalbenque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:59:00

Date(s) :

2026-02-14

Lalbenque vibrera au rythme de la musique et des saveurs du terroir à l’occasion de deuxième édition de La Truffe en Bodéga, un événement festif et gourmand qui promet de revisiter la Saint-Valentin sous le signe de la convivialité et du partage.

Organisée par l’association Lot of Good Day (Meules Bleues Festival), avec le soutien de la Mairie de Lalbenque et de la Communauté de communes Limogne-Lalbenque, cette soirée s’inscrit dans la continuité du festival Le Lot en Bodéga, bien connu du public estival. L’objectif valoriser le patrimoine gastronomique et culturel local, tout en proposant un rendez-vous hivernal fédérateur, accessible à tous.

Ici, pas de dîner figé La Truffe en Bodéga se veut ouverte, festive et intergénérationnelle, à vivre en couple, en famille ou entre amis. Une occasion idéale de célébrer la fin de la saison de la truffe dans une atmosphère chaleureuse, où l’on vient autant pour partager un bon repas que pour danser ou simplement se retrouver autour d’un verre.

Rue du Marché aux Truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 51 88 76 72 maxime.poulou@lotofgoodday.fr

English :

Lalbenque will vibrate to the rhythm of music and local flavors at the second edition of La Truffe en Bodéga, a festive and gourmet event that promises to revisit Valentine’s Day under the sign of conviviality and sharing.

Organized by the Lot of Good Day association (Meules Bleues Festival), with the support of the Mairie de Lalbenque and the Communauté de communes Limogne-Lalbenque, this evening is a continuation of the Le Lot en Bodéga festival, well known to summer audiences

L’événement La truffe en bodéga Lalbenque a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Cahors Vallée du Lot