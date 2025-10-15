La truite aux amandes Bousignies-sur-Roc
La truite aux amandes Bousignies-sur-Roc mercredi 15 octobre 2025.
La truite aux amandes
Mairie Bousignies-sur-Roc Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 10:00:00
fin : 2025-10-15 12:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Avant de devenir « une papillote », nous vous proposons de découvrir la vie trépidante d’une truite sauvage.
Avant de devenir « une papillote », nous vous proposons de découvrir la vie trépidante d’une truite sauvage. .
Mairie Bousignies-sur-Roc 59149 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Before becoming a « papillote », we invite you to discover the hectic life of a wild trout.
German :
Bevor Sie « ein Schmetterling » werden, möchten wir Ihnen einen Einblick in das aufregende Leben einer Wildforelle geben.
Italiano :
Prima di diventare una « papillote », vi invitiamo a scoprire la vita frenetica di una trota selvatica.
Espanol :
Antes de convertirse en « papillote », le invitamos a descubrir la agitada vida de una trucha salvaje.
L’événement La truite aux amandes Bousignies-sur-Roc a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme