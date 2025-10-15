La truite aux amandes Bousignies-sur-Roc

La truite aux amandes

Avant de devenir « une papillote », nous vous proposons de découvrir la vie trépidante d’une truite sauvage.

English :

Before becoming a « papillote », we invite you to discover the hectic life of a wild trout.

German :

Bevor Sie « ein Schmetterling » werden, möchten wir Ihnen einen Einblick in das aufregende Leben einer Wildforelle geben.

Italiano :

Prima di diventare una « papillote », vi invitiamo a scoprire la vita frenetica di una trota selvatica.

Espanol :

Antes de convertirse en « papillote », le invitamos a descubrir la agitada vida de una trucha salvaje.

