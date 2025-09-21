La Tuilerie JEP 2025 Saint-Parres-aux-Tertres

La Tuilerie JEP 2025 Saint-Parres-aux-Tertres dimanche 21 septembre 2025.

La Tuilerie JEP 2025

Rue de la Maladière Saint-Parres-aux-Tertres Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

>> Visite libre ou commentée de La Tuilerie

Dimanche 14h-18h .

Rue de la Maladière Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est +33 7 69 24 67 79 srantheresia@hotmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Tuilerie JEP 2025 Saint-Parres-aux-Tertres a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne