La Turenneoise randonnée pédestre, trail et VTT

Turenne Corrèze

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Parcours de 10 et 15 km pour les marcheurs, de 20 km pour les traileurs et de 30 ou 50 km pour les amateurs de VTT .

Prévoir un gobelet pour les ravitaillements.

RDV à l’école. Inscription à partir de 8h et départs échelonnés de 8h30 à 10h.

Tarif 8€ marche 10km; 10€ marche 15km, trail et VTT. .

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 47 43 07

