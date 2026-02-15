La Turenneoise randonnée pédestre, trail et VTT Turenne
Parcours de 10 et 15 km pour les marcheurs, de 20 km pour les traileurs et de 30 ou 50 km pour les amateurs de VTT .
Prévoir un gobelet pour les ravitaillements.
RDV à l’école. Inscription à partir de 8h et départs échelonnés de 8h30 à 10h.
Tarif 8€ marche 10km; 10€ marche 15km, trail et VTT. .
Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 47 43 07
