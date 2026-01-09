La Turquie, amie ou ennemie ? | Conférence d’Ariane Bonzon l’Archipel Fouesnant

La Turquie, amie ou ennemie ? | Conférence d’Ariane Bonzon

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Démocrate et autoritaire, européenne et proche-orientale, laïque et islamiste, alliée et adversaire, la Turquie est pleine de contradictions et de paradoxes.

Cette conférence fera la part belle aux expériences, récits et anecdotes rapportés par une journaliste de terrain afin de comprendre ce pays avec lequel il faut compter au Proche-Orient et en Afrique.

Ariane Bonzon, journaliste (elle fut notamment correspondante en Turquie pour Arte) et essayiste, travaille sur la Turquie et le Proche-Orient depuis 30 ans. .

