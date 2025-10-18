LA ULTIMA Béziers
LA ULTIMA Béziers samedi 18 octobre 2025.
LA ULTIMA
Avenue Emile Claparède Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Ne manquez pas La Última aux Arènes de Béziers ! Tienta de macho avec la Ganaderia Margé, Carlos Olsina, Victor Clauzel et Clovis, dans une ambiance festive à la Bodega.
Ne manquez pas la dernière journée Toros y Fiesta de la saison aux Arènes de Béziers !
Au programme
– 11H Tienta
– 17H Tienta de macho proposée par la Ganaderia Margé, avec deux toros (réserve de Dax et Arles) et trois novillos, face à Carlos Olsina, Victor Clauzel et Clovis.
La journée sera rythmée par une ambiance festive à la Bodega des Arènes, pour clôturer la saison dans la bonne humeur et le partage. .
Avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45
English :
Don’t miss La Última at the Béziers Bullring! Tienta de macho with Ganaderia Margé, Carlos Olsina, Victor Clauzel and Clovis, in a festive atmosphere at the Bodega.
German :
Verpassen Sie nicht La Última in der Arena von Béziers! Tienta de macho mit der Ganaderia Margé, Carlos Olsina, Victor Clauzel und Clovis, in einer festlichen Atmosphäre in der Bodega.
Italiano :
Non perdetevi La Última all’arena di Béziers! Tienta de macho con la Ganaderia Margé, Carlos Olsina, Victor Clauzel e Clovis, in un’atmosfera di festa alla Bodega.
Espanol :
¡No te pierdas La Última en la Plaza de Toros de Béziers! Tienta de macho con la Ganadería Margé, Carlos Olsina, Victor Clauzel y Clovis, en un ambiente festivo en la Bodega.
