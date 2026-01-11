La une de demain Bibliothèque Valeyre Paris
Dans le cadre du festival En quête d’info et en partenariat avec le Labo des histoires, Linda FRADIN journaliste, propose un atelier d’écriture pour apprendre à dégager les infos essentielles, les titres et accroches qui vont rendre un journal attrayant.
Atelier pour les 9-12 ans.
Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.
Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre
Atelier d’écriture pour apprendre à composer la une d’un journal
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Public enfants. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Valeyre et trouvez le meilleur itinéraire