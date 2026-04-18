La Une de Demain Médiathèque Françoise Sagan Paris



Dans le cadre du festival En quête d’info, le Labo des Histoires investit la médiathèque Françoise Sagan pour un atelier d’écriture journalistique destiné aux 9–12 ans. Les participant.es imagineront la Une d’un journal. À partir d’une question centrale : qu’est‑ce qu’une information, et qu’est‑ce qui mérite d’être raconté ? L’atelier invite à passer de l’idée au fait vérifiable, à distinguer faits et opinions, anecdotes et rumeurs, tout en apprenant à hiérarchiser l’information.

Le Labo des histoires est une association qui propose des ateliers d’écriture créative animés par des auteur.rices professionnel.les pour donner aux jeunes l’envie d’écrire et de prendre la parole !

Atelier d’écriture journalistique avec le labo des histoires

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/



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