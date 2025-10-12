La vache tachetée et autres contes cruels Médiathèque Chauffailles

La vache tachetée et autres contes cruels

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

« Dimanche en Bib » présente le spectacle de la compagnie Gaf’Alu interprété par Lionel Jamon « La vache tachetée et autres contes cruels » d’après les récits d’Octave Mirbeau.

Ce sont des chroniques absurdes, fantastiques et populaires rien que du croustillant !

À l’époque de Mirbeau, ses nouvelles et chroniques étaient contées dans les bistrots.

“Depuis un an que le malheureux Jacques Errant avait été jeté dans un cachot noir comme une cave, il n’avait vu âme qui vive, hormis des rats et son gardien, qui ne lui parlait jamais. Et il ne savait pas, et il ne pouvait pas savoir de quoi il était accusé, et s’il était accusé de quelque chose.

Il se disait souvent

– C’est curieux qu’on m’ait retiré de la circulation sans me dire pourquoi et que, depuis un an, je sois toujours en quelque sorte suspendu à la terreur d’un procès dont j’ignore la cause. Il faut que j’aie commis, sans m’en douter, un bien grand crime !… Mais lequel ?… J’ai beau chercher, fouiller ma vie, retourner mes actions dans tous les sens, je ne trouve rien… Il est vrai que je suis un pauvre homme, sans intelligence et sans malice… Ce que je prends pour des actes de vertu, ou simplement pour des actes permis, ce sont peut-être de très grands crimes…

Il se rappelait avoir sauvé, un jour, un petit enfant qui se noyait dans la rivière ; un autre jour, ayant très faim, il avait donné tout son pain à un misérable qui se mourait d’inanition sur la route.

– C’est peut-être cela ! se lamentait-il. Et peut-être que ce sont là des choses monstrueuses et défendues !… Car, enfin, si je n’avais pas commis de très grands crimes, je ne serais pas, depuis un an, dans ce cachot !…”

Spectacle à partir de 15 ans. .

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

