La vache tachetée et autres contes cruels d’Octave Mirabeau Médiathèque Louise Michel Allonnes

La vache tachetée et autres contes cruels d’Octave Mirabeau

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Ce spectacle de la Cie Gaf’alu et animé par Lionel Jamon est destiné pour les petits et les grands.

Ce spectacle de la Cie Gaf’alu et animé par Lionel Jamon est destiné pour les petits et les grands. Ce sont nouvelles grinçantes pleines d’humour autour de la condition humaine. Humour et dérision garantis. .

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This show by Cie Gaf’alu, hosted by Lionel Jamon, is designed for young and old alike.

L’événement La vache tachetée et autres contes cruels d’Octave Mirabeau Allonnes a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72