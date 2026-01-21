LA VACHE TACHETÉE ET AUTRES CONTES CRUELS D’OCTAVE MIRBEAU Mende

LA VACHE TACHETÉE ET AUTRES CONTES CRUELS D’OCTAVE MIRBEAU

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Lecture théâtralisée, par Lionel Jamon de la compagnie Gaf’Alu, de cinq nouvelles grinçantes pleines d’humour autour de la condition humaine.

À partir de 14-15 ans.

Durée 1h.

Entrée libre.

Renseignements 04 66 65 36 66 .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66 bibliotheque@mende.fr

