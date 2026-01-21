LA VACHE TACHETÉE ET AUTRES CONTES CRUELS D’OCTAVE MIRBEAU Mende
LA VACHE TACHETÉE ET AUTRES CONTES CRUELS D’OCTAVE MIRBEAU
Place du Foirail Mende Lozère
Début : 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Lecture théâtralisée, par Lionel Jamon de la compagnie Gaf’Alu, de cinq nouvelles grinçantes pleines d’humour autour de la condition humaine.
À partir de 14-15 ans.
Durée 1h.
Entrée libre.
Renseignements 04 66 65 36 66 .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66 bibliotheque@mende.fr
