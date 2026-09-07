La vache tachetée, Médiathèque de Villerest, Villerest

Informations pratiques

La vache tachetée Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Villerest Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Ce sont des chroniques absurdes, fantastiques et populaires rien que du croustillant !

Ce n’est pas l’amour, mais l’humour vache et c’est encore plus drôle avec une vache tachetée. C’est comme la vache qui rit sans les taches. Une totale dérision qui va faire tache !

Le spectacle de la vache tachetée et autres contes cruels, extraits ambiance

Médiathèque de Villerest 7 rue du clos 42300 Villerest Villerest 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477697164 [{« type »: « phone », « value »: « 0477697164 »}]

Biblis en folie 2026

©Armelle Casartelli