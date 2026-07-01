Informations pratiques

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

LA VACQUERIE EN FÊTE

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Trois jours de fête à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Trois jours de fête à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Vendredi 17 juillet, ouverture de la buvette à 17h00 avec brasucade et frites à volonté du comité et à 21h00 début de la soirée avec l’orchestre No Name.

Samedi 18 juillet, à 15h00 concours de pétanques et début du repas à 19h30. Repas à 18 euros et réservation obligatoire. La soirée débutera à 22h avec Dj Poncho.

Dimanche 19 juillet, Aubade Disco à 10h00, à 15h00 concours de pétanque mixte, brasucade + frites et à 21h00 diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football. Suivi d’une soirée musicale. .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 6 13 55 75 71

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English : LA VACQUERIE EN FÊTE

Three days of festivities in La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

L’événement LA VACQUERIE EN FÊTE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC