La vague artisanale Saint-Aignan 28 juin 2025 11:00

Gironde

La vague artisanale Château Plain Point Saint-Aignan Gironde

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-28

2025-06-29

LA VAGUE ARTISANALE au Château Plain Point

la fête qui met à l’honneur les artisans.

Marché des Artisans

­Une vingtaine d’artisans céramistes, ébénistes, bijoutiers, maroquiniers, verriers vous feront découvrir leur univers et leurs créations dans une ambiance conviviale.

Atelier DIY upcycling et atelier mixologie

Visite et dégustation

Plongez dans le nouvel univers de Château Plain Point avec une visite guidée de notre nouveau chai et prolongez l’expérience avec la dégustation de nos vins et de notre cocktail signature.

Restauration sur place

Six foodtrucks différents se succéderont pour vous proposer une variété de saveurs et de cuisines, bar à vins et cocktails

Concerts

Samedi, Burning Fox électrise la scène avec son rock & blues enflammé. Dimanche, Blue Lemon Tree revisite les grands classiques pop-rock des années 70 à aujourd’hui.

Chasse au trésor en famille .

Château Plain Point

Saint-Aignan 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine

