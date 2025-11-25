La vague Rencontre avec le café des langues Les Cinémas Actes Sud Arles

La vague Rencontre avec le café des langues

Mardi 25 novembre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 23h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Rencontre avec le Café des Langues, pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis

Printemps 2018, une vague de manifestations déferle sur le Chili. Julia, une étudiante en musique rejoint le mouvement de son université pour dénoncer le harcèlement et les abus subis par les élèves depuis trop longtemps. Alors qu’elle trouve le courage de partager avec les étudiantes un souvenir qui la hante, elle devient de manière inattendue une figure centrale du mouvement.

La Vague se présente comme un cri, une contestation, une lutte. Dès la première image, un frisson s’empare de nous. Le film nous entraîne dans un combat qui préfère la danse aux larmes.

De Sebastián Lelio

Avec Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora, Paulina Cortés

Chili | 2025 | VOSTFR .

English :

Meeting with the Café des Langues, for a bilingual exchange at the end of the screening.

German :

Treffen mit dem Café des Langues für einen zweisprachigen Austausch am Ende der Vorführung.

Italiano :

Incontro con il Café des Langues, per uno scambio bilingue al termine della proiezione.

Espanol :

Encuentro con el Café des Langues, para un intercambio bilingüe al final de la proyección.

