La Valaisienne, Place de la mairie, Val-Couesnon

La Valaisienne 23 et 24 mai Place de la mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T12:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T07:30:00+02:00 – 2026-05-24T10:30:00+02:00

‍♂️ ‍♀️ Vététistes amateurs ou réguliers ‍♀️ ‍♂️ marcheurs de l’extrême ou sportif d’un jour, venez (re)découvrir le plaisir de randonner les 23 et 24 mai prochain

Pour la 5ème édition, avec des circuits 100% nouveaux les amateurs de campagne et de chemins champêtres seront comblés, 100 % nature, difficile de résister à la randonnée Valaisienne, entre bosquets et chemins pittoresques.

(Axe Fougères – Dol de Bretagne où Rennes – Le Mont st Michel / Avranches )

Le programme :

‍♂️ VTT 5 parcours fléchés de 20 à 76 km dont 1 circuit familial sans difficulté.

Les 62 et 76 km vous promettrons technicités et dénivelés ↗️

‍♀️Marche 3 parcours fléchés de 9, 13 et 18 km

Pour tout les circuits, départ libre dès 12h30 le samedi (max 15h) et dès 7h30 le dimanche (max 10h)

➡️ Rendez-vous Place de la Mairie de La Fontenelle / Val-Couesnon (35)

☕ Café de bienvenue + ravitaillements sur les circuits (sauf marche 9 et 13) + 1 sandwich et 1 boisson offert à l’arrivée pour tous les participants.

Pas de réservation à l’avance inscription sur place.

Tarif VTT : 7€ ( 5€ -14 ans)

Tarif marche : 5€

Contact : 06.31.42.15.19

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Randonnée VTT et pédestre

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