La Valentinoise de pétanque #3

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Pendant 3 jours, les amateurs et passionnés de pétanque s’affronteront lors de 4 concours en triplette, regroupant plus de 1 500 joueurs !

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50

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English :

For 3 days, pétanque fans and enthusiasts will compete in 4 triplet competitions, bringing together more than 1,500 players!

L’événement La Valentinoise de pétanque #3 Valence a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme