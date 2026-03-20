La Valentinoise de pétanque #3 Valence
La Valentinoise de pétanque #3 Valence vendredi 26 juin 2026.
La Valentinoise de pétanque #3
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Pendant 3 jours, les amateurs et passionnés de pétanque s’affronteront lors de 4 concours en triplette, regroupant plus de 1 500 joueurs !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50
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English :
For 3 days, pétanque fans and enthusiasts will compete in 4 triplet competitions, bringing together more than 1,500 players!
L’événement La Valentinoise de pétanque #3 Valence a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme