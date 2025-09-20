La Valérie La Maison de la Valérie Le Grand-Bornand

La Valérie La Maison de la Valérie Le Grand-Bornand samedi 20 septembre 2025.

La Valérie Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 La Maison de la Valérie Haute-Savoie

Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non accepté dans le bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Riches de plus de 3 000 objets, les collections de la Maison du patrimoine sont précieusement conservées à la Maison de la Valérie. Pendant ces journées d’ouverture exceptionnelles, les bénévoles de l’Association du Patrimoine bornandin, gestionnaires des collections, vous accueillent sur place pour partager leur passion de l’histoire et du patrimoine local. Grâce à eux, vous découvrirez ces objets qui nous racontent le quotidien de nos ancêtres, ainsi que les coulisses et le fonctionnement des réserves d’un musée.

La Maison de la Valérie 280 Route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 02 79 18 Cette ancienne maison traditionnelle a été rénovée et aménager pour abriter les collections d’objets de la Maison du patrimoine. Parking à proximité.

Riches de plus de 3 000 objets, les collections de la Maison du patrimoine sont précieusement conservées à la Maison de la Valérie. Pendant ces journées d’ouverture exceptionnelles, les bénévoles de…

La Valérie