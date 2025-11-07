La valeur travail, tu l’aimes ou tu en crève Conférence gesticulée Salle des fêtes Teyssières
La valeur travail, tu l’aimes ou tu en crève Conférence gesticulée Salle des fêtes Teyssières dimanche 9 novembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 16:45:00
2025-11-09
Conférence Gesticulée de Christophe Rohou sur la question du travail, de la méritocratie et du néolibéralisme.
lacompagniebiodegradable@gmail.com
English :
Gesticulated conference by Christophe Rohou on the question of work, meritocracy and neoliberalism.
German :
Gestikulierter Vortrag von Christophe Rohou über die Frage von Arbeit, Meritokratie und Neoliberalismus.
Italiano :
Conferenza a braccio di Christophe Rohou sulla questione del lavoro, della meritocrazia e del neoliberismo.
Espanol :
Conferencia gesticulada de Christophe Rohou sobre la cuestión del trabajo, la meritocracia y el neoliberalismo.
