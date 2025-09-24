La valise à histoires Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac
La valise à histoires Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac mercredi 24 septembre 2025.
La valise à histoires
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 16:00:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Public à partir de 5 ans
Cette heure du conte est le rendez-vous des enfants pour rêver ensemble.
Gratuit Sur inscription .
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La valise à histoires Carnac a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon