La valise à histoires Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-09-24 16:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

2025-09-24

Public à partir de 5 ans

Cette heure du conte est le rendez-vous des enfants pour rêver ensemble.

Gratuit Sur inscription .

L’événement La valise à histoires Carnac a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon