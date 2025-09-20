La valise clandestine – Une expérience ludique en immersion au cœur de la Résistance savoyarde ! Archives départementales de la Savoie Chambéry

La valise clandestine – Une expérience ludique en immersion au cœur de la Résistance savoyarde ! 20 et 21 septembre Archives départementales de la Savoie Savoie

5 sessions de 30 minutes programmées à 14h15 ; 15h00 ; 15h45 ; 16h30 et 17h15. Nombre limité de place – Gratuit

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Marguerite vient de se faire arrêter par la Gestapo sur le quai de Chambéry avant de prendre le train. Cependant sa malle est restée sur place.

“Les joueurs” viennent de trouver cette dernière et décident de l’ouvrir pour voir ce qu’il se trouve à l’intérieur. ils découvrent alors que les informations qu’elle contient doivent servir à organiser un parachutage pour aider les résistants autour de Chambéry.

Les voilà chargés d’une mission plus qu’importante ; le temps est compté, ils doivent faire vite !

Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479708770 http://www.savoie-archives.fr

@Break out, Chambéry.