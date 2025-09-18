La valise dans les représentations de la Shoah Amphithéâtre Donzelot Besançon

Amphithéâtre Donzelot 32 Rue Megevand Besançon

18:00:00

20:00:00

2025-09-18

L’historienne d’Annette Wieviorka, qui a étudié et transmise l’histoire du génocide des Juifs d’Europe pendant près de quarante ans, viendra parler de la valise dans les représentations de la Shoah, en lien avec l’exposition temporaire ! ’ présentée au musée jusqu’au 31 décembre 2025.

Des montagnes de valises… cette image saisissante qui nous imprègne au mémorial d’Auschwitz symbolise toute l’horreur de la Shoah. Témoin silencieux de chaque étape de la persécution, la valise accompagne son porteur vers sa terrible fin.

Aujourd’hui, elles sont la trace matérielle de vies et de corps disparus.

La conférence aura lieu Amphithéâtre Donzelot, Université Marie et Louis Pasteur, 32 rue Mégevand à Besançon.

L’horaire et le lieu de la conférence sont exceptionnellement modifiés pour permettre à un plus grand nombre de spectateurs d’assister à la conférence. .

