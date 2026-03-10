La valise des émotions Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

La valise des émotions

Lundi 20 avril 2026 à partir de 10h.

Mardi 21 avril 2026 à partir de 10h.

Séance à 10h et à 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21

Pour les tout-petits, au Divadlo Théâtre, un spectacle à partir de 6 moisFamilles

Par le biais d’une valise mystérieuse livrant ses secrets petit à petit, une comédienne partage avec les enfants les émotions qui naissent en elle…



Chaque émotion s’associe avec une couleur, une météo intérieure , une texture, une expression du visage… aidant ainsi les enfants à mieux les reconnaître et surtout les comprendre. La val(i)se des émotions… .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

For toddlers, at Divadlo Théâtre, a show from 6 months upwards

L’événement La valise des émotions Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille