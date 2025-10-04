La valise Médiathèque Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses

La valise Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

De 3 à 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Sur l’écran se dessine un rond suivi d’un trait c’est un bonhomme. Une valise tombe du ciel sur ce bonhomme et très vite, la magie opère.

Médiathèque Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 86 63 13 16 https://mediatheques.valleesud.fr/les-mediatheques/fontenay-aux-roses La médiathèque de Fontenay-aux-Roses fait partie du réseau Vallée Sud Médiathèques et propose un accès à un catalogue en ligne, des espaces de lecture, des animations et des événements culturels. Elle offre également une offre numérique et participe au dispositif Micro-Folie, permettant un accès à des contenus culturels numérisés. La médiathèque de Fontenay-aux-Roses est située au 6, place du Château Sainte-Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses.

Elle est accessible en transports en commun : RER B (station Fontenay-aux-Roses), bus 128, 294, 394 (arrêts Château Sainte-Barbe ou Théâtre des Sources), ou en vélo avec les stations Vélib’ situées rue des Fauvettes ou rue Jean Jaurès.

La Fabrik à sons