La valise Saint-André-les-Vergers

La valise

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il intrigue.



Le spectacle est parti sur des bases très sérieuses, le public ne bronche pas, retenant son souffle comme le jongleur lui-même. Il devient clown, perché sur une valise, en équilibre instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet dont la corde est trop longue. Moment de fou rire puis de candeur quand un jeune enfant, particulièrement bon joueur, vient l’aider dans son absurde attitude…



La presse en parle Il est surtout connu comme le jongleur au bilboquet , dont il fait une utilisation malicieuse. Autant danseur que jongleur, Ezec Le Floc’h incarne en quelque sorte le double de son objet fétiche, offrant ainsi au bilboquet une dimension poétique insoupçonnée La scène



Distribution

Ecriture et interprétation Ezec Le Floc’h .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

