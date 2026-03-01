La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bibliothèque A L’Orée Des Mots Bourneau
La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bibliothèque A L’Orée Des Mots Bourneau mardi 31 mars 2026.
La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl
Bibliothèque A L’Orée Des Mots 4 rue du Château Bourneau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:00:00
fin : 2026-03-31 20:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Valiztoires Lecture pour les plus grands
Venez écouter une nouvelle histoire !
Peter Schlemihl est immensément riche. Riche et généreux ! Mais d’où lui vient cette richesse subite ? Est-il nécessairement heureux ? Venez le découvrir grâce à la magnifique mise en voix de la Valiztoire.
Inscription auprès de la mairie ou de la bibliothèque bibliothequebourneau@gmail.com .
Bibliothèque A L’Orée Des Mots 4 rue du Château Bourneau 85200 Vendée Pays de la Loire bibliothequebourneau@gmail.com
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Valiztoires Reading for older children
L’événement La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bourneau a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin