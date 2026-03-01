La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bibliothèque A L’Orée Des Mots Bourneau

La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl

Bibliothèque A L’Orée Des Mots 4 rue du Château Bourneau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 20:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Valiztoires Lecture pour les plus grands

Venez écouter une nouvelle histoire !

Peter Schlemihl est immensément riche. Riche et généreux ! Mais d’où lui vient cette richesse subite ? Est-il nécessairement heureux ? Venez le découvrir grâce à la magnifique mise en voix de la Valiztoire.

Inscription auprès de la mairie ou de la bibliothèque bibliothequebourneau@gmail.com .

Bibliothèque A L’Orée Des Mots 4 rue du Château Bourneau 85200 Vendée Pays de la Loire bibliothequebourneau@gmail.com

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English :

Valiztoires Reading for older children

L’événement La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bourneau a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin