La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 20:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Valiztoires Lecture pour les plus grands

Venez écouter une nouvelle histoire !

Peter Schlemihl est immensément riche. Riche et généreux ! Mais d’où lui vient cette richesse subite ? Est-il nécessairement heureux ? Venez le découvrir grâce à la magnifique mise en voix de la Valiztoire.

Gratuit

Sur inscription

Fermeture des portes à 19h05 .

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98 mediatheque.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

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Valiztoires Reading for older children

L’événement La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin