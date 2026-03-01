La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte
La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte mercredi 25 mars 2026.
La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25 20:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Valiztoires Lecture pour les plus grands
Venez écouter une nouvelle histoire !
Peter Schlemihl est immensément riche. Riche et généreux ! Mais d’où lui vient cette richesse subite ? Est-il nécessairement heureux ? Venez le découvrir grâce à la magnifique mise en voix de la Valiztoire.
Gratuit
Sur inscription
Fermeture des portes à 19h05 .
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98 mediatheque.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
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Valiztoires Reading for older children
L’événement La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin