La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie

La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl

Bibliothèque Clod’Aria 21 rue du docteur Audé L’Orbrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 20:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Valiztoires Lecture pour les plus grands

Venez écouter une nouvelle histoire !

Peter Schlemihl est immensément riche. Riche et généreux ! Mais d’où lui vient cette richesse subite ? Est-il nécessairement heureux ? Venez le découvrir grâce à la magnifique mise en voix de la Valiztoire.

Renseignements et réservation auprès de la bibliothèque 02 51 51 07 39 ou sur biblio@lorbrie.fr .

Bibliothèque Clod’Aria 21 rue du docteur Audé L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 07 39 biblio@lorbrie.fr

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Valiztoires Reading for older children

L’événement La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl L’Orbrie a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin