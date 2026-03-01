La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie
La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl Bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie vendredi 27 mars 2026.
La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl
Bibliothèque Clod’Aria 21 rue du docteur Audé L’Orbrie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 20:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Valiztoires Lecture pour les plus grands
Venez écouter une nouvelle histoire !
Peter Schlemihl est immensément riche. Riche et généreux ! Mais d’où lui vient cette richesse subite ? Est-il nécessairement heureux ? Venez le découvrir grâce à la magnifique mise en voix de la Valiztoire.
Renseignements et réservation auprès de la bibliothèque 02 51 51 07 39 ou sur biblio@lorbrie.fr .
Bibliothèque Clod’Aria 21 rue du docteur Audé L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 07 39 biblio@lorbrie.fr
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Valiztoires Reading for older children
L’événement La Valiztoire lit L’étrange histoire de Peter Schlemihl L’Orbrie a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin