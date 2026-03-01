LA VALLÉE DE DANA Saint-Estève
LA VALLÉE DE DANA
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 20
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
Comédie Musicale. Anim’Passion présente un spectacle d’Antoine Poun. Entrez dans la légende !
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
English :
Musical comedy. Anim?Passion presents a show by Antoine Poun. Enter the legend!
