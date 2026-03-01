LA VALLÉE DE DANA Saint-Estève

LA VALLÉE DE DANA

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 20

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Comédie Musicale. Anim’Passion présente un spectacle d’Antoine Poun. Entrez dans la légende !

.

English :

Musical comedy. Anim?Passion presents a show by Antoine Poun. Enter the legend!

