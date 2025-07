LA VALLÉE DE L’ARBAS EN VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Arbas

Une balade en VTT à assistance électrique, ça vous tente ? C’est l’occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis aux coté de Laurent, moniteur guide VTT grâce à ses vélos à assistance électrique qui rendent l’activité accessible à tous. Réservation auprès de l’Office de tourisme

Vous partirez de la place de la Mairie à Arbas pour parcourir les chemins de traverse à la découverte des petits hameaux de la vallée. Après quelques points de vue, vous reviendrez sur votre point de départ. Un bon moment de vagabondage dans une vallée sauvage et préservée au côté d’un super guide. 47 .

RENDEZ-VOUS PLACE DE LA MAIRIE Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Would you like to go for a ride on an electrically-assisted mountain bike? It’s the perfect opportunity to share a convivial moment with family or friends, alongside Laurent, a mountain bike instructor and guide, whose electrically-assisted bikes make the activity accessible to all. Reservations at the Tourist Office

German :

Haben Sie Lust auf eine Fahrt mit einem Mountainbike mit elektrischer Unterstützung? Hier haben Sie die Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden einen geselligen Moment an der Seite von Laurent zu verbringen, der dank seiner Fahrräder mit Elektrounterstützung, die diese Aktivität für alle zugänglich machen, als Mountainbike-Führer tätig ist. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt

Italiano :

Avete voglia di fare un giro in mountain bike a pedalata assistita? È l’occasione perfetta per condividere un momento di amicizia con la famiglia o gli amici al fianco di Laurent, istruttore e guida di mountain bike, le cui biciclette a pedalata assistita rendono l’attività accessibile a tutti. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

¿Le apetece un paseo en bicicleta de montaña con asistencia eléctrica? Esta es la ocasión perfecta para compartir un momento agradable en familia o con amigos junto a Laurent, monitor y guía de BTT, cuyas bicicletas con asistencia eléctrica hacen que la actividad sea accesible para todos. Reservas en la Oficina de Turismo

L’événement LA VALLÉE DE L’ARBAS EN VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Arbas a été mis à jour le 2025-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE