La vallée des ardoisières Salle de l’Arc-en-Ciel / Maël-Carhaix Maël-Carhaix

La vallée des ardoisières Salle de l’Arc-en-Ciel / Maël-Carhaix Maël-Carhaix samedi 20 septembre 2025.

La vallée des ardoisières 20 et 21 septembre Salle de l’Arc-en-Ciel / Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Chaussures adéquates pour la promenade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T20:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T20:+

3 visites sont proposées dans la Vallée des Ardoisières de Maël-Carhaix. Elles seront commentées par Lena Gourmelen, une spécialiste passionnée et passionnante des Ardoisières de Bretagne.

– Le samedi 20 à 15h, il sera possible de découvrir le bois de Coat Maël,où sous les arbres se cache un très intéressant site industriel de la fin du 19ème siècle et début 20ème siècle, très en pointe pour son époque.

– Le dimanche, l’ardoisière de Moulin Lande réouvrira ses portes, à 11h et à 15h pour une visite commentée.

– Les photos de l’exposition « les Ardoisières » de Claude Le Gall seront installées près de la salle Arc en Ciel, où on pourra voir l’exposition itinérante du Musée des Ardoisières, les outils, les vidéos et films documentaires collectés par l’association « Ar Mein Glaz ».

Le Jardin d’eau de Kervezennec permet aussi d’admirer quelques belles sculptures et installations en ardoise de Moulin Lande des artistes plasticiens Antonio di Tommaso,Yvon le Joncour, Ines Ferreira.

Salle de l’Arc-en-Ciel / Maël-Carhaix 22340 Maël-Carhaix Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne 0637435456 https://www.mael-carhaix.fr/tourisme/patrimoine https://chaudron-des-arts.com Au 19e siècle, la construction du canal de Nantes à Brest révèle de nombreux filons. On assiste alors à une ruée vers l’ardoise : des centaines d’ardoisiers ouvrent des carrières. Motreff (29), Gourin (56), Maël-Carhaix et Plévin (22) deviennent des pôles de l’activité. Leurs ardoises sont réputées pour leur qualité et couvrent les toitures de toute la Bretagne et de monuments parisiens. Parking à proximité de la salle arc en ciel. Fléchage à partir de la salle arc en ciel

3 visites sont proposées dans la Vallée des Ardoisières de Maël-Carhaix. Elles seront commentées par Lena Gourmelen, une spécialiste passionnée et passionnante des Ardoisières de Bretagne.

Claude Le Gall